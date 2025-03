Kurz iránskej meny klesol na historické minimum

Teherán 25. marca (TASR) - Kurz iránskej meny prekonal v utorok psychologicky kľúčovú hranicu, keď prvýkrát dosiahol viac než jeden milión rialov za dolár. Trhy tak reagovali na najnovšie varovania amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré výrazne znížili šance na ukončenie sankcií USA voči Teheránu v dohľadnom čase. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trump v polovici marca poslal najvyššiemu iránskemu duchovnému vodcovi Alímu Chameneímu list, v ktorom navrhol nové rokovania o jadrovom programe a vyjadril nádej, že Irán bude spolupracovať. V opačnom prípade by USA museli vojensky zasiahnuť. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na list reagoval slovami, že ide skôr o vyhrážanie sa, než o výzvu na rokovania a následne dodal, že priame rozhovory s USA nie sú možné, pokiaľ Trump nezmení svoj postoj k Teheránu. Nevylúčil však nepriame rokovania.



Najnovšia situácia zvýšila obavy zo zhoršenia už aj tak problematických vzťahov medzi USA a Iránom, aj keď sa iránska vláda snažila tieto obavy rozptýliť. Podľa Arákčího k vojne nedôjde, keďže Irán je na takúto eventualitu pripravený. "Takže nikto ani nebude uvažovať o prípadnom útoku na Irán," povedal Arákčí v pondelok (24. 3.) na stretnutí s predstaviteľmi iránskeho Červeného polmesiaca.



Trhy však reagujú odlišne a rast napätia sa odrazil na vývoji iránskej meny. Podľa portálu Bonbast.com, ktorý zhromažďuje údaje z iránskych búrz, klesol kurz rialu v utorok na historické minimum 1.039.000 rialov za dolár. Od nástupu Masúda Pezeškjána do úradu prezidenta v lete minulého roka klesol kurz iránskej meny o viac než 50 %.



Inflácia v Iráne dosahuje približne 40 %, čo Iráncov núti hľadať pre svoje úspory bezpečný prístav v podobe dolárov, iných cudzích mien či zlata. To tlak na rial ešte zvyšuje. Na porovnanie, v roku 2018, v ktorom Trump počas prvého funkčného obdobia uvalil na Irán sankcie po tom, ako odstúpil od vtedajšej jadrovej dohody s Teheránom, dosahoval kurz iránskej meny zhruba 55.000 rialov za dolár.