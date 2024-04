Kurz jenu klesol na 34-ročné minimum

Tokio 15. apríla (TASR) - Kurz japonského jenu sa v pondelok oslabil a oproti americkému doláru zaznamenal 34-ročné minimum. To posilnilo očakávania trhov, že vláda bude intervenovať s cieľom podporiť kurz národnej meny. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kurz jenu klesol v pondelok o 0,66 % na 154,28 JPY/USD, čo je najnižšia hodnota jenu oproti doláru od roku 1990. Trhy teraz čakajú, že vláda pristúpi k intervencii na podporu meny. Japonský minister financií Šuniči Suzuki uviedol, že pohyb meny pozorne sleduje a Tokio je "pripravené konať".



K oslabeniu kurzu japonského jenu došlo v reakcii na najnovšie ekonomické údaje, ktoré viedli k posilneniu dolára. K nim patrili údaje zverejnené minulý týždeň o vývoji inflácie v USA za marec. Tie poukázali na vyššiu infláciu, než sa čakalo, na čo následne zareagovali trhy aj niektorí zástupcovia americkej centrálnej banky a oznámili, že šance na skoré zníženie úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému (Fed) prudko klesli. Momentálne sa očakáva prvé zníženie úrokov až v septembri, zatiaľ čo pôvodne sa počítalo s redukciou už v júni.



Okrem týchto údajov kurz dolára posilnila eskalácia napätia na Blízkom východe, ako aj pondelkové ekonomické údaje z USA, a to o vývoji maloobchodných tržieb. Tie sa v marci zvýšili medzimesačne o 0,7 % po 0,9-percentnom raste vo februári, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali so zvýšením tržieb v maloobchode len o 0,4 %.