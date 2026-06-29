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Kurz jenu klesol oproti doláru na najnižšiu úroveň za takmer 40 rokov
Kurz jenu dosiahol v pondelok nakrátko 161,96 JPY/USD, čo je najnižšia úroveň od decembra 1986.
Autor TASR
Tokio 29. júna (TASR) - Kurz japonského jenu oproti americkému doláru pokračuje v poklese, pričom v pondelok sa dostal na najnižšiu úroveň za takmer 40 rokov. Dôvodom sú rastúce očakávania investorov, že americká centrálna banka zvýši úrokové sadzby. Informovali o tom agentúry Kjódó a AFP.
Kurz jenu dosiahol v pondelok nakrátko 161,96 JPY/USD, čo je najnižšia úroveň od decembra 1986. Neskôr sa posilnil, avšak iba mierne, na 161,90 JPY/USD. Slabý kurz jenu je na jednej strane výhodný pre exportérov, keďže zlacňuje ich produkty v zahraničí. Na druhej strane predražuje dovoz, čo nie je výhodné pre japonskú ekonomiku, ktorá je vysoko závislá od dovozu energií.
Japonsko už intervenovalo s cieľom zastaviť pokles kurzu meny, relatívna slabosť jenu však zatiaľ pretrváva. Začiatkom júna zvýšila centrálna banka hlavnú úrokovú sadzbu z 0,75 % na 1 %, čo predstavuje 31-ročné maximum. Zároveň nevylúčila ďalšie sprísnenie menovej politiky. Ako dôvod uviedla rastúce náklady na dovoz a inflačné riziká pre konflikt na Blízkom východe.
Tlak na jen výrazne zvyšujú Spojené štáty. Americká centrálna banka Fed totiž aj pod novým vedením na čele s Kevinom Warshom signalizovala, že do konca roka pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb, napriek tomu, že americký prezident Donald Trump tlačí na ich znižovanie. Navyše, japonská vláda zvyšuje výdavky s cieľom podporiť ekonomiku.
Dlh Japonska pritom mohutne prekonáva výkon celej ekonomiky. Dosahuje 235 % až 240 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo z Japonska robí najzadlženejšiu spomedzi rozvinutých svetových ekonomík.
Kurz jenu dosiahol v pondelok nakrátko 161,96 JPY/USD, čo je najnižšia úroveň od decembra 1986. Neskôr sa posilnil, avšak iba mierne, na 161,90 JPY/USD. Slabý kurz jenu je na jednej strane výhodný pre exportérov, keďže zlacňuje ich produkty v zahraničí. Na druhej strane predražuje dovoz, čo nie je výhodné pre japonskú ekonomiku, ktorá je vysoko závislá od dovozu energií.
Japonsko už intervenovalo s cieľom zastaviť pokles kurzu meny, relatívna slabosť jenu však zatiaľ pretrváva. Začiatkom júna zvýšila centrálna banka hlavnú úrokovú sadzbu z 0,75 % na 1 %, čo predstavuje 31-ročné maximum. Zároveň nevylúčila ďalšie sprísnenie menovej politiky. Ako dôvod uviedla rastúce náklady na dovoz a inflačné riziká pre konflikt na Blízkom východe.
Tlak na jen výrazne zvyšujú Spojené štáty. Americká centrálna banka Fed totiž aj pod novým vedením na čele s Kevinom Warshom signalizovala, že do konca roka pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb, napriek tomu, že americký prezident Donald Trump tlačí na ich znižovanie. Navyše, japonská vláda zvyšuje výdavky s cieľom podporiť ekonomiku.
Dlh Japonska pritom mohutne prekonáva výkon celej ekonomiky. Dosahuje 235 % až 240 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo z Japonska robí najzadlženejšiu spomedzi rozvinutých svetových ekonomík.