Kurz libry voči euru sa dostal najvyššie od februára 2020

Londýn/Frankfurt nad Mohanom 31. decembra (TASR) - Britská libra pokračuje v posilňovaní voči euru a je už najvyššia takmer za dva roky. Dôvodom je pokles obáv z ekonomických následkov pandémie, čo podporilo rizikovejšie meny. Navyše analytici počítajú v roku 2022 s pokračovaním cyklu sprísňovania menovej politiky v Británii.



Rizikový apetít investorov podporili signály, že vlády sa aj napriek nárastu počtu infekcií novým koronavírusom snažia obmedziť ekonomické škody uvoľňovaním karanténnych pravidiel a nesprísňujú protiepidemické reštrikcie.



Libra si voči euru polepšila o 0,1 % a jej kurz sa dostal na 0,84 GBP/EUR, keď predtým sa dostala až na 83,69 GBP/EUR, čo bol jej najsilnejší kurz od 26. februára 2020. Voči doláru, naopak, klesla o 0,1 % na 1,3485 USD/GBP.



Trh aktuálne predpokladá, že pravdepodobnosť zvýšenia základnej úrokovej sadzby Bank of England (BoE) o 100 bázických bodov do konca budúceho roka je 95 %.



Sprísňovanie menovej politiky BoE, ktoré by malo byť ešte rýchlejšie než v USA, bude podľa expertov hlavným motorom posilňovania libry v roku 2022. Európska centrálna banka (ECB) zatiaľ signalizovala, že sadzby začne zvyšovať až v roku 2023.