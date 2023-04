Kurz libry vzrástol na 10-mesačné, euro na dvojmesačné maximum

Londýn/Brusel 4. apríla (TASR) - Kurz britskej libry posilnil a dostal sa na 10-mesačné maximum. Posilnenie zaznamenalo aj euro, ktorého kurz oproti doláru vzrástol na najvyššiu úroveň za dva mesiace. Európske meny ťažia z tlaku na dolár, ktorý vyvolávajú očakávania trhov, že americká centrálna banka čoskoro ukončí cyklus zvyšovania úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kurz libry dosiahol v utorok 1,2475 USD/GBP, čo je najvyšší kurz britskej meny od júna minulého roka. Neskôr sa mierne oslabil, stále je však v porovnaní s pondelkovou uzávierkou (3. 4.) o 0,4 % vyšší.



Kurz eura dosiahol 1,0938 USD/EUR. To je najvyššia hodnota európskej jednotnej meny oproti doláru od začiatku februára. Aj euro sa neskôr mierne oslabilo na 1,0921 USD/EUR, aj po oslabení však jeho kurz bol v porovnaní s predchádzajúcim dňom vyšší o 0,17 %. Analytici zároveň očakávajú, že dolár sa bude oslabovať aj v nasledujúcom období.



Tlak na americkú menu v poslednom období vyvolali otrasy na bankovom trhu po páde americkej banky Silicon Valley Bank (SVB) v polovici marca. Krátko po nej zatvorili úrady aj ďalšiu stredne veľkú banku Signature Bank z New Yorku a počas niekoľkých dní sa situácia skomplikovala v súvislosti so švajčiarskou bankou Credit Suisse, ktorej záchranu zorganizovali tamojšia vláda a centrálna banka. V rámci nej banku prevzal jej väčší rival UBS. Prudké výkyvy na trhu prinútili trhy prehodnotiť pôvodné očakávania, že americká centrálna banka zvýši úrokové sadzby ešte niekoľkokrát.



Očakávania skoršieho ukončenia cyklu zvyšovania úrokových sadzieb v USA podporili aj najnovšie údaje z amerického výrobného sektora zverejnené v pondelok. Tie ukázali, že aktivita v americkom výrobnom sektore predchádzajúci pokles zrýchlila a dostala sa na najnižšiu úroveň za takmer tri roky.