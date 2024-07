Kurz libry vzrástol oproti euru na takmer dvojročné maximum

Londýn 17. júla (TASR) - Kurz britskej libry vzrástol oproti euru na najvyššiu úroveň za takmer dva roky a oproti doláru zaznamenal najvyššiu hodnotu za ostatný rok. Trhy tak zareagovali na stredajšie údaje o vývoji inflácie v Británii, ktoré poukázali na vyššie než očakávané ceny služieb. To trhy viedlo k redukcii prognóz, že britská centrálna banka pristúpi na najbližšom zasadnutí k zníženiu úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Kurz eura klesol v stredu oproti britskej libre o 0,1 % na 83,92 pence. To je najnižší kurz eura v porovnaní s britskou menou od augusta 2022. Libra sa posilnila aj oproti doláru, keď jej kurz v porovnaní s americkou menou zaznamenal najskôr rast o 0,13 % na 1,299 USD a neskôr sa posilnil nad hranicu 1,30 USD/GBP, keď dosiahol 1,3017 USD/GBP.



Medziročná miera inflácie v Británii dosiahla v júni 2 % a udržala sa na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Analytici oslovení agentúrou Reuters však očakávali spomalenie inflácie na 1,9 %, navyše, nepriaznivo sa vyvíjala inflácia v oblasti služieb. Tá dosiahla 5,7 %, zatiaľ čo sa čakal rast cien služieb o 5,6 %.



Trhy následne zredukovali očakávania, čo sa týka zníženia úrokových sadzieb zo strany Bank of England. Zasadnutie britskej centrálnej banky je naplánované na 1. augusta.