Kurz libry vzrástol po nákupoch vládnych dlhopisov

Londýn 29. septembra (TASR) - Libra vo štvrtok vzrástla o 1 % voči doláru po tom, ako centrálna banka (Bank of England, BoE) nakúpila ďalšie britské vládne dlhopisy. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Kurz libry stúpol na 1,0999 USD/GBP. Britská mena na začiatku týždňa dosiahla historické minimum 1,0350 USD.



Bank of England nakúpila za 1,415 miliardy libier (1,58 miliardy eur) britské vládne dlhopisy so splatnosťou viac ako 20 rokov vo štvrtok, v druhý deň programu určeného na stabilizáciu trhu.



Objem nakúpených dlhopisov tak vzrástol oproti 1,025 miliardy GBP v stredu po spustení schémy, ale stále je výrazne pod maximálnym denným limitom 5 miliárd GBP.



BoE uviedla, že vo štvrtok odmietla ponuky v hodnote 442,8 milióna GBP.



(1 EUR = 0,89485 GBP)