Kurz rubľa by mal v 2024 oslabiť, očakáva sa prekročenie 100 RUB/USD

Moskva 5. novembra (TASR) - Posilňovanie ruského rubľa dosiahlo podľa všetkého svoj strop a v budúcom roku by mena mala opäť oslabovať až nad 100 rubľov za dolár. Takýto vývoj bude držať úrokové sadzby na vysokej dvojcifernej úrovni dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Poukázal na to najnovší prieskum agentúry Reuters medzi analytikmi.



Rubeľ zaznamenal výrazné posilnenie kurzu po tom, ako ruská centrálna banka pred vyše týždňom zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu viac, než sa čakalo. Posunula ju z 13 na 15 %, pričom sa očakávalo, že ju zvýši o 100 bázických bodov na 14 %. V reakcii na to posilnil kurz rubľa tento týždeň na 91,6225 RUB/USD, čo predstavuje trojmesačné maximum.



Pred marcovými prezidentskými voľbami, v ktorých si súčasný prezident Vladimir Putin bude chcieť upevniť svoju moc, sa politici budú snažiť prezentovať stabilitu a odolnosť ekonomiky, analytici však predpokladajú, že úrokové sadzby a inflácia budú vyššie a rubeľ slabší, než uvádzali v prieskume pred mesiacom.



V predchádzajúcom prieskume analytici uviedli, že kurz rubľa by mohol na začiatku novembra budúceho roka dosahovať približne 95 RUB/USD. V najnovšom odhade 12 analytikov oslovených agentúrou Reuters predpokladá, že kurz meny sa postupne oslabí na 103 RUB/USD.



Kľúčová úroková sadzba by mala tento rok uzatvoriť podľa väčšiny analytikov na súčasnej 15-percentnej úrovni, časť však očakáva ďalšie zvýšenie. Na budúci rok odhadujú analytici pokles, avšak iba na 12 %. V predchádzajúcom odhade očakávali, že centrálna banka zníži hlavnú úrokovú sadzbu až na 10 %.



Čo sa týka inflácie, analytici očakávajú, že na budúci rok dosiahne 5,2 % a na úroveň inflačného cieľa klesne najskôr v roku 2025. Ich prognóza je tak menej optimistická, než prognóza ruskej centrálnej banky, ktorá stanovila odhad inflácie na budúci rok v rozmedzí od 4 do 4,5 %.



Aj v tomto roku očakávajú analytici horší vývoj inflácie, než predpokladá centrálna banka. Tá stanovila na záver roka mieru inflácie v rozmedzí od 7 do 7,5 %. "My odhadujeme, že spotrebiteľské ceny vzrastú do konca roka na 7,7 %," povedal hlavný analytik Sovcombank Michail Vasiliev. Zároveň dodal, že centrálna banka podľa ich odhadov hlavnú úrokovú sadzbu do konca roka ešte zvýši a na decembrovom zasadnutí ju posunie na 16 %.



Naopak, v prípade vývoja ekonomiky analytici svoje pôvodné predpovede o niečo zlepšili. Pôvodne počítali s tým, že hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrastie tento rok o 2,3 %. Teraz očakávajú, že to bude o 2,5 %. V roku 2024 by sa tempo rastu ekonomiky malo spomaliť na 1,5 % a v roku 2025 na 1,3 %.