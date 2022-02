Kurz rubľa klesol na zhruba 15-mesačné minimum

Moskva 22. februára (TASR) - Kurz ruského rubľa klesol v utorok na najnižšiu úroveň za viac než 15 mesiacov. Mena tak zareagovala na prudké zhoršenie situácie na východe Ukrajiny, keď ruský prezident Vladimir Putin uznal separatistické regióny za samostatné štáty a nariadil vyslanie vojakov na tieto územia.



Kurz rubľa oproti doláru dosiahol v utorok nakrátko 80,5825 RUB/USD, čo bola najnižšia hodnota ruskej meny od 2. novembra 2020. Neskôr sa kurz stabilizoval a posilnil na 79,64 RUB/USD, informovala agentúra Reuters.



Nakrátko zaznamenal výrazný pokles aj oproti euru, keď dosiahol 90,95 RUB/EUR. To bol najslabší kurz rubľa oproti európskej mene od apríla 2021. Aj v tomto prípade sa však neskôr posilnil na 90 RUB/EUR.



Rusko síce neustále odmieta tvrdenia západných štátov, že plánuje rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, ruské aktíva však tlačia nadol obavy, že k vojenskému útoku nakoniec dôjde. To by viedlo k novému balíku sankcií západných štátov voči Rusku.