Kurz rubľa oproti doláru vzrástol na nové, viac než dvojročné maximum

Moskva 5. mája (TASR) - Kurz ruského rubľa oproti doláru vzrástol vo štvrtok nakrátko na nové, viac než dvojročné maximum. Podobne ako v predchádzajúcich dňoch však kurz ruskej meny udržujú na vysokej úrovni kapitálové kontroly.



Ako uviedla agentúra Reuters, ruská mena vyskočila vo štvrtok v Moskve nakrátko na 65,31 RUB/USD. To bola nová najvyššia hodnota ruskej meny od marca 2020. Neskôr sa však kurz rubľa skorigoval na 66,60 RUB/USD, čo oproti záveru stredajšieho obchodovania predstavuje pokles o 0,4 %.



Kurz rubľa v posledných týždňoch podporuje fakt, že exportné spoločnosti musia svoje príjmy v zahraničnej mene predávať. Navyše, dopyt po dolároch a eurách klesá, čo je dôsledok poklesu dovozu do Ruska, ako aj obmedzení v oblasti cezhraničných transakcií.



Oproti euru kurz rubľa posilnil počas štvrtka o 0,3 % na 70,20 RUB/EUR. To je úroveň, na akej sa ruská mena pohybovala vo februári 2020.



Čo sa týka rozhodnutia americkej centrálnej banky Fed zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu až o 50 bázických bodov, čo predstavuje najvýraznejšie zvýšenie za 22 rokov, kurz rubľa na to príliš nereagoval. Ako povedal šéf investičného oddelenia spoločnosti LockoInvest Dmitrij Polevoj, americká menová politika na ruskú menu momentálne nemá výrazný vplyv, keďže ruský trh je ovplyvnený sankciami a investičnými obmedzeniami. Rusko však kroky menovej politiky USA pocíti, a to prostredníctvom globálnej inflácie a cien komodít.