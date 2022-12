Kurz rubľa pokračuje v poklese, dosiahol osemmesačné minimum

Moskva 29. decembra (TASR) - Kurz ruského rubľa pokračoval vo štvrtok v poklese, pričom oproti doláru sa dostal na najnižšiu úroveň za posledných osem mesiacov. Na kurz ruskej meny stále viac vplývajú očakávania trhov, že západné sankcie na ruský energetický sektor budú limitovať kľúčové príjmy krajiny z exportu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kurz rubľa oproti doláru dosiahol do 8.20 h SEČ 72,83 RUB/USD. To znamená pokles o 0,9 % a najslabší kurz meny od 27. apríla. Klesol aj oproti euru, a to o 0,7 % na 76,93 RUB/EUR. V porovnaní s čínskou menou klesol kurz ruskej meny o 0,6 % na 10,31 RUB/CNY.



Rubeľ v súčasnosti stratil podporu, ktorú mal vždy na konci mesiaca, keď ruské exportné firmy pri platení daní konvertovali príjmy v zahraničnej mene na ruble. Tlak zvyšuje aj rastúci dovoz, čo spolu s problémami pri vývoze zhoršuje vývoj bežného účtu platobnej bilancie.



"Práve zmena v parametroch bežného účtu, kde vývoz klesá a dovoz sa zvyšuje, predstavuje výrazný tlak na pozíciu rubľa," uviedli analytici zo spoločnosti Alfa Capital. Od zavedenia cenového stropu na ruskú ropu dovážanú tankermi 5. decembra stratil kurz rubľa oproti doláru približne 15 %.