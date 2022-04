Kurz rubľa posilnil, pohybuje sa pod 74 RUB/USD

Moskva 25. apríla (TASR) - Kurz rubľa sa v pondelok posilnil, pričom oproti doláru dosahuje menej než 74 RUB a oproti euru približne 78 RUB. Kurz ruskej meny podporili najmä očakávané platby daní zo strany firiem tento týždeň.



Kurz ruského rubľa oproti doláru vzrástol do 9.30 h SELČ o 2,2 % na 73,80 RUB/USD. Ruská mena sa tak pohybuje zhruba na úrovni spred 24. februára, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Voči euru posilnil rubeľ o 2,6 % na 78,01 RUB/EUR. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výkyvy kurzu rubľa už dlhší čas umelo limitujú kapitálové kontroly, ktoré zaviedla centrálna banka. Po uvalení sankcií zo strany západných štátov totiž nedokáže podporovať rubeľ prostredníctvom devízových intervencií, keďže Západ takmer polovicu ruských rezerv zmrazil.



Navyše, kurz meny v pondelok podporili aj očakávané platby daní zo strany ruských firiem. Za tento mesiac by mali firmy zaplatiť na daniach rekordné 3 bilióny rubľov (37,21 miliardy eur). Daňové platby by mohli kurz rubľa posunúť ešte vyššie, uviedla spoločnosť Veles Capital. Na druhej strane, očakávané ďalšie zníženie kľúčovej úrokovej sadzby zo strany centrálnej banky bude pôsobiť opačným smerom. Zasadnutie centrálnej banky je naplánované na piatok 29. apríla.