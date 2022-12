Kurz rubľa prekročil 72 RUB/USD, dostal sa na osemmesačné minimum

Moskva 22. decembra (TASR) - Kurz ruského rubľa pokračoval vo štvrtok v poklese, pričom prekročil hranicu 72 rubľov za dolár. Vývoj meny naďalej ovplyvňujú obavy z dôsledkov západných sankcií na export ruských energií. Od začiatku decembra tak kurz rubľa klesol už o vyše 15 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Do 8.40 h SEČ dosiahol kurz rubľa 72,25 RUB/USD, čo znamená pokles o 1,8 %. Nakrátko klesol až na 72,3075 RUB/USD, najnižšiu hodnotu ruskej meny oproti doláru od 29. apríla.



Oproti euru klesol kurz rubľa o 1,6 % na 76,82 RUB/EUR. Aj v tomto prípade to znamená najnižší kurz meny za približne osem mesiacov. V porovnaní s čínskou menou klesol rubeľ o 2 % na 10,28 RUB/CNY, nové takmer sedemmesačné minimum.



Analytici však predpokladajú, že na budúci týždeň by sa kurz rubľa mal do určitej miery posilniť. V závere mesiaca platia firmy dane, pričom vývozcovia musia prevádzať príjmy v zahraničnej mene na ruble. To sa odráža na kurze ruskej meny.