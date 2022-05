Kurz rubľa sa na začiatku týždňa výrazne posilnil

Moskva 30. mája (TASR) - Po prudkom poklese v závere minulého týždňa sa kurz ruského rubľa v pondelok výrazne posilnil. Naďalej k tomu prispievajú kapitálové kontroly, ako aj nový mechanizmus platieb za dodávky ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Koncom minulého týždňa zaznamenal kurz rubľa výrazný prepad, keď reagoval na rozhodnutie ruskej centrálnej banky znížiť hlavnú úrokovú sadzbu o 300 bázických bodov. Banka ju tak skresala z pôvodných 14 na 11 %. Zároveň nevylúčila, že v redukcii hlavnej úrokovej sadzby môže pokračovať. K poklesu prispeli aj informácie o tom, že Rusku hrozí platobná neschopnosť.



V porovnaní s dolárom tak kurz rubľa klesol v závere minulého týždňa na 66,70 RUB/USD, zatiaľ čo ešte v stredu (25. 5.), deň pred oznámením centrálnej banky o znížení hlavnej úrokovej sadzby, dosiahol 55,80 RUB/USD. To bol najsilnejší kurz rubľa oproti doláru od februára 2018.



V pondelok sa v porovnaní so záverom týždňa opäť posilnil a okolo 13.20 h SELČ dosiahol 61,92 RUB/USD. To znamená rast približne o 7 %.



Ešte výraznejšie posilnenie zaznamenal v pondelok rubeľ oproti euru, keď v porovnaní s koncom minulého týždňa posilnil o 9 % na 63,46 RUB/EUR. V stredu, teda predtým než centrálna banka zredukovala kľúčovú úrokovú sadzbu na 11 %, posilnil kurz rubľa oproti euru až na 57,10 RUB/EUR. Rubeľ sa tak v porovnaní s európskou menou dostal vtedy na 7-ročné maximum.



Najmä kapitálové kontroly, ktoré Moskva zaviedla s cieľom ochrániť finančný trh po invázii Ruska na Ukrajinu a uvalení sankcií zo strany západných štátov, podporili rubeľ natoľko, že až do záveru minulého týždňa bol najúspešnejšou menou v tomto roku vo svete. K posilneniu kurzu ruskej meny však nemalou mierou prispel aj nový mechanizmus, ktorý Rusko stanovilo pre európske štáty pri platbách za dodávky ruského plynu. Ten vyžaduje konverziu zahraničných mien na ruble. Okrem toho aj výrazný pokles dovozu v dôsledku sankcií podporil hodnotu ruskej meny.