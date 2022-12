Kurz rubľa sa oslabil, opäť sa vrátil nad 70 RUB/USD

Moskva 27. decembra (TASR) - Kurz ruského rubľa sa v utorok vrátil k poklesu, pričom opätovne prekonal hranicu 70 rubľov za dolár. Ruskej mene sa tak nepodarilo pokračovať v raste, ktorý zaznamenala v pondelok (26. 12.) po výraznom poklese za predchádzajúci týždeň. Vývoj rubľa v utorok ovplyvnil najmä fakt, že trhy sa opäť zamerali na sankcie Západu voči Rusku a s tým súvisiaci očakávaný pokles príjmov z exportu ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kurz rubľa klesol za minulý týždeň oproti doláru zhruba o 8 %. K poklesu došlo po tom, ako do platnosti vstúpilo embargo na dovoz ruskej ropy po mori a západné štáty sa dohodli na zavedení cenového stropu na ruskú komoditu. Ruské ministerstvo financií v reakcii na minulotýždňový pokles uviedlo, že to súvisí so zotavením dovozu.



V pondelok sa mena zotavila, v utorok do 8.42 h SEČ však kurz rubľa opäť klesol, konkrétne o 1,2 % na 70,10 RUB/USD. Ani zďaleka však nedosiahol takmer 8-mesačné minimum z minulého týždňa na úrovni 72,6325 RUB/USD. Podľa analytikov z BCS World of Investments bude rubeľ do konca roka výrazne kolísať, keďže trh sa bude musieť zžiť so zvýšeným tlakom sankcií a zmenenými obchodnými tokmi. "Očakávame, že tento týždeň sa kurz rubľa bude pohybovať v rozmedzí od 68 do 71 RUB/USD," dodali.



V porovnaní s eurom dosiahol kurz rubľa 74,35 RUB/EUR. To predstavuje pokles o 1,1 %. Klesol aj oproti čínskemu jüanu. Dosiahol 9,95 RUB/CNY, čo znamená pokles o 1,9 %.



Podľa prvého podpredsedu ruskej vlády Andreja Belousova je však pri klesajúcom exporte slabší rubeľ výhodou. "Za súčasných podmienok by bolo vhodné, keby sa kurz rubľa pohyboval v rozmedzí od 70 do 80 RUB/USD," povedal Belousov.