Kurz rubľa sa po pôvodných stratách zotavil a posilnil sa

Moskva 27. júna (TASR) - Kurz rubľa sa po pôvodnom poklese oproti doláru zhruba o 2 % zotavil a v porovnaní s predchádzajúcim obchodovaním mierne posilnil. Rovnaký vývoj zaznamenal aj oproti európskej mene. Výkyvy na trhoch spôsobili správy o tom, že Rusko sa dostalo do platobnej neschopnosti. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rusko sa oficiálne do platobnej neschopnosti dostalo prvýkrát po viac než storočí, keď podľa veriteľov neuhradilo úroky splatné už pred mesiacom. Ochranné obdobie trvajúce 30 dní uplynulo 26. júna. Predtým sa do platobnej neschopnosti v prípade zahraničného dlhu dostalo v roku 1918 po boľševickej revolúcii.



Rusko malo 27. mája zaplatiť úroky zo zahraničných dlhopisov v hodnote 100 miliónov USD (95,02 milióna eur), niektorí veritelia však oznámili, že peniaze nedostali ani po uplynutí ochranného obdobia. Ruská vláda tvrdenia o platobnej neschopnosti odmieta a tvrdí, že táto situácia je vytvorená umelo. Peniaze totiž Moskva poslala, banka Euroclear však platbu pre západné sankcie nezrealizovala.



Kurz rubľa spočiatku oproti doláru klesol približne o 2 % na 54,4975 RUB/USD. Neskôr sa však zotavil a okolo poludnia dosahoval 53,23 RUB/USD, čo oproti predchádzajúcemu obchodovaniu znamená posilnenie o 0,3 %.



Kurz ruskej meny sa posilnil aj oproti euru. Zatiaľ čo v rannom obchodovaní klesol až na 57,3375 RUB/EUR, okolo poludnia sa posilnil na 55,96 RUB/EUR. V porovnaní s predchádzajúcim obchodovaním bol tak silnejší o 0,2 %.



Predstavitelia skupiny G7, ktorí v týchto dňoch rokujú v Nemecku, však podľa zástupcu americkej vlády plánujú v utorok (28. 6.) oznámiť ďalšie sankcie s cieľom zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina za situáciu na Ukrajine. To by podľa analytikov mohlo zvýšiť tlak aj na ruskú menu.



(1 EUR = 1,0524 USD)