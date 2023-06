Kurz rubľa sa po prvotnom prepade stabilizoval

Moskva 26. júna (TASR) - Kurz ruského rubľa, ktorý sa na začiatku pondelkového obchodovania prepadol oproti doláru na 15-mesačné minimum, sa postupne zotavoval a predpoludním sa v porovnaní s dolárom mierne posilnil. Zároveň sa zotavil aj oproti euru a čínskemu jüanu, oproti ktorým klesol na začiatku obchodovania na dvojmesačné minimum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na začiatku obchodovania dosiahol kurz ruského rubľa 87,23 RUB/USD, čo bola najnižšia hodnota meny od marca minulého roka. Neskôr sa však začal posilňovať a do 11.15 h SELČ sa dostal na 84,60 RUB/USD. To je o 0,1 % viac než v závere predchádzajúceho obchodovania.



Ruská mena postupne posilňovala aj oproti euru a čínskemu jüanu po tom, ako na začiatku obchodovania oslabila oproti obidvom menám. V oboch prípadoch zaznamenala pokles na najnižšiu úroveň od apríla. Do 11.15 h SELČ oproti európskej mene posilnila o 0,3 % na 92,10 RUB/EUR a oproti jüanu o 0,2 % na 11,68 RUB/CNY.



Kurz rubľa ovplyvnil vývoj situácie v Rusku počas víkendu, keď sa žoldnieri z tzv. Vagnerovej skupiny pod vedením Jevgenija Prigožina pokúsili v sobotu (24. 6.) zvrhnúť ruské vojenské velenie a vydali sa smerom k Moskve. Vzbura však netrvala dlho, keď už večer tohto istého dňa Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do táborov na Ukrajine. Prvá vzbura v Rusku od 90. rokov minulého storočia však vyvolala na trhoch dohady o rozsahu kontroly ruského prezidenta Vladimira Putina nad krajinou.



"Politika začína opäť negatívne pôsobiť na náladu investorov," povedal Alexej Antonov zo spoločnosti Alor Broker. "To najväčšie napätie síce pominulo, avšak nepríjemné následky budú pretrvávať ešte nejaký čas," dodal.