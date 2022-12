Kurz rubľa sa zotavil, minulý týždeň klesol najprudšie za 6 mesiacov

Moskva 26. decembra (TASR) - Kurz ruského rubľa v pondelok výrazne vzrástol a vymazal časť z minulotýždňových strát. Za predchádzajúci týždeň však ruská mena zaznamenala najprudší pokles za posledných zhruba šesť mesiacov, keď jej vývoj ovplyvnili obavy z dôsledkov sankcií západných štátov na export ruských energií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kurz rubľa klesol za minulý týždeň približne o 8 %. K poklesu došlo krátko po tom, ako do platnosti vstúpilo embargo na dovoz ruskej ropy tankermi a západné štáty sa dohodli na zavedení cenového stropu na ruskú komoditu. Ruské ministerstvo financií oznámilo, že najnovší pokles kurzu rubľa súvisí so zotavením dovozu.



Pred 9.00 h SEČ dosiahol kurz rubľa oproti doláru 68,31 RUB/USD, čo znamená rast o 2,8 %. V porovnaní s eurom sa kurz ruskej meny posilnil o 4,4 % na 72,40 RUB/EUR a oproti čínskej mene vzrástol o 2,1 % na 9,71 RUB/CNY.



Analytici už skôr uviedli, že tento týždeň by sa kurz rubľa mal posilniť. V závere mesiaca totiž platia firmy dane, pričom vývozcovia musia prevádzať príjmy v zahraničnej mene na ruble. To sa potom odráža na kurze ruskej meny. Avšak výrazný pokles v poslednom týždni spôsobil, že rubeľ, ktorý bol donedávna najlepšie si počínajúcou menou na svete v tomto roku, stratil svoju top pozíciu. Tú v minulom týždni získal brazílsky reál.