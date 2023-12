Kurz ruského rubľa sa posilnil, dostal sa pod 91 RUB/USD

Moskva 11. decembra (TASR) - Kurz ruského rubľa sa v pondelok posilnil, pričom sa dostal pod hranicu 91 rubľov za dolár. K podpore meny prispeli do veľkej miery vysoké úrokové sadzby, ktoré podľa očakávaní trhov môžu ísť čoskoro ešte vyššie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kurz rubľa oproti doláru vzrástol do 11.23 h SEČ o 1,2 % na 90,80 RUB/USD. To je najvyšší kurz ruskej meny od 4. decembra. Rubeľ posilnil aj oproti euru, a to o 0,7 % na 97,93 RUB/EUR. Podobne sa jeho kurz zvýšil aj v porovnaní s jüanom, konkrétne o 1,2 % na 12,63 RUB/CNY.



Ruská centrálna banka na októbrovom zasadnutí zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 200 bázických bodov na 15 % a analytici očakávajú, že ďalšie zvýšenie bude nasledovať na najbližšom zasadnutí. To sa uskutoční 15. decembra. Predpokladajú, že banka zvýši hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 100 bázických bodov na 16 %.



Trhy okrem toho budú pravdepodobne pozorne sledovať štvrtkový (14. 12.) prejav ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa minulý týždeň vyjadril, že bude kandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Putin čelí v dôsledku vojny na Ukrajine a západným sankciám viacerým ekonomickým výzvam, ako sa však ukázalo, strop na cenu ruskej ropy na úrovni 60 USD (55,67 eura) za barel (159 litrov) nie je až taký úspešný, ako sa čakalo, čo tlak na ruskú vládu zmiernilo.



(1 EUR = 1,0777 USD)