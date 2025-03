Kurz ruského rubľa sa posilnil na sedemmesačné maximum

Moskva 11. marca (TASR) - Kurz ruského rubľa sa v utorok posilnil a dosiahol najvyššiu úroveň za viac než sedem mesiacov napriek tomu, že Kyjev uskutočnil doteraz najväčší útok dronmi na Moskvu. K posilneniu ruskej meny prispel čiastočne pozitívny vývoj v zahraničnom obchode a čiastočne nádej, že konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou sa podarí vyriešiť. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kurz rubľa dosiahol v popoludňajších hodinách 85,25 RUB/USD, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu dňu rast o 2,7 % a najsilnejší kurz ruskej meny oproti doláru od 7. augusta minulého roka. Oproti čínskemu jüanu posilnil o 0,9 % na 11,77 RUB/CNY.



Mena spevňuje oproti doláru v poslednom období najmä pre očakávania zlepšenia vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom. To by mohlo priniesť určité riešenie konfliktu na Ukrajine a prípadné zmiernenie sankcií voči Rusku, uviedol Reuters.



Kurz rubľa rastie aj napriek najnovšiemu dronovému útoku Ukrajiny na ruské hlavné mesto. Rusko v utorok uviedlo, že Kyjev v noci spustil najväčší dronový útok na Moskvu od začiatku konfliktu. Ruská protivzdušná obrana podľa armády ukrajinský útok odrazila, pričom zachytila a zničila 337 dronov, z nich 91 v Moskovskej oblasti.



Podľa ekonómov kurz meny podporuje silný export a, naopak, obmedzovanie dovozu, ako aj geopolitický vývoj. "Kurz rubľa by mohol začať klesať až v prípade prerušenia rokovaní o riešení situácie na Ukrajine bez šance na ich obnovenie," uviedli analytici z BCS World of Investments. Ako však dodali, s takýmto vývojom sa príliš nepočíta.