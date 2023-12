Kužma: Konsolidačný balík verejných financií poškodzuje spotrebiteľov

Bratislava 7. decembra (TASR) - Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií má nedostatky vo viacerých opatreniach. Spotrebitelia nebudú mať dostatok času prispôsobiť sa novým zmenám, napríklad v oblasti reformy druhého piliera. Uviedol to riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa (IMS) Filip Kužma.



"Nie je nič solidárne na tom zhoršiť dlhodobú udržateľnosť nášho krehkého dôchodkového systému a potenciálne znížiť životný štandard budúcich dôchodcov. Rovnako nie je nič solidárne na tom nákladne pomôcť ľuďom s hypotékou, ale zároveň zrušiť daňové oslobodenie pre podielové fondy či okresať zvýhodnenie stavebného sporenia, teda znevýhodniť ľudí, ktorí si chcú zodpovedne šetriť na svoju budúcnosť," uviedol Kužma.



Obslužné náklady na hypotekárnu sociálnu dávku sú pritom podľa neho vyššie, ako boli náklady, ktoré súvisia s lepšou podporou stavebného sporenia. Zároveň sa inštitútu nepáči, že vláda nevedie s nikým dialóg, keď jej diskusia nevyhovuje. Ako príklad uviedol zvyšovanie dane z tabaku.



"Diskusie k tejto otázke sa organizovali počas leta, keď ministerstvo nemalo konkrétne paragrafové znenie. V momente, keď je predstava zhmotnená, sa zákon expresne posúva cez legislatívny proces a prvýkrát sme videli presné plány ministerstva v pondelok," tvrdí Kužma.



Verejné financie je pritom podľa inštitútu potrebné zodpovedne konsolidovať. Zákony, ktoré však prichádzajú na schôdzu parlamentu, sú nastavené nekonzistentne a škodlivo.



Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií schválila vláda tento týždeň. V budúcom roku má do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do 2. dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu. Parlament o ňom rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Schváliť ho musí ešte pred rokovaním o štátnom rozpočte na budúci rok.