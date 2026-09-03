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Kvalifikovane rozhodovať môžu vyškolení pracovníci stavebných úradov
Dobrovodský zistil pochybenia stavebných úradov na základe viacerých podnetov.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Základom kvalifikovaných rozhodnutí stavebných úradov sú odborne vyškolení pracovníci. Od 1. januára 2026 musí byť činnosť každého stavebného úradu zabezpečená minimálne dvoma zamestnancami, ktorí musia spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad odborného zamestnanca. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR to uviedol vo štvrtok pre TASR v súvislosti s pochybeniami stavebných úradov pri výkone štátnej správy, na ktoré 2. septembra opäť upozornil verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
„Úrad pre všetkých pracovníkov stavebných úradov na Slovensku zabezpečuje prípravu a skúšky na získanie tejto kvalifikácie. Zároveň kontinuálne školí aj odbornú verejnosť a všetkých, ktorých sa nová stavebná legislatíva týka,“ priblížila hovorkyňa UUPV Simona Parížeková. Pripomenula, že úrad od účinnosti nového stavebného zákona 1. apríla 2025 vyškolil zhruba 10.000 odborníkov a v tomto úsilí pokračuje aj naďalej.
Úrad podľa hovorkyne tiež poskytuje metodickú podporu, len v súvislosti s aplikáciou nových pravidiel do praxe pripravil deväť metodických pokynov. „Pracovníci stavebných úradov sa rovnako môžu obracať aj na infolinku úradu, prostredníctvom ktorej poskytuje individuálnu pomoc a podporu pri riešení konkrétnych otázok z praxe,“ dodala Parížeková.
Dobrovodský zistil pochybenia stavebných úradov na základe viacerých podnetov. Jeden sa týkal postupu mesta ako stavebného úradu v územnom konaní o umiestnení stavby bytového domu. Porušil viaceré zákonné povinnosti zo správneho poriadku. V inom podnete podávateľ namietal postup a nečinnosť obce v konaní o dodatočnom povolení stavieb, ako aj otázky vlastníckych vzťahov, vecných bremien a nakladania s majetkom obce. Obec bola nečinná takmer štyri roky po tom, ako nadriadený orgán vyhovel protestu prokurátora a zrušil jej pôvodné rozhodnutie. K aktivite pristúpila až po sťažnosti na UUPV.
„Úrad pre všetkých pracovníkov stavebných úradov na Slovensku zabezpečuje prípravu a skúšky na získanie tejto kvalifikácie. Zároveň kontinuálne školí aj odbornú verejnosť a všetkých, ktorých sa nová stavebná legislatíva týka,“ priblížila hovorkyňa UUPV Simona Parížeková. Pripomenula, že úrad od účinnosti nového stavebného zákona 1. apríla 2025 vyškolil zhruba 10.000 odborníkov a v tomto úsilí pokračuje aj naďalej.
Úrad podľa hovorkyne tiež poskytuje metodickú podporu, len v súvislosti s aplikáciou nových pravidiel do praxe pripravil deväť metodických pokynov. „Pracovníci stavebných úradov sa rovnako môžu obracať aj na infolinku úradu, prostredníctvom ktorej poskytuje individuálnu pomoc a podporu pri riešení konkrétnych otázok z praxe,“ dodala Parížeková.
Dobrovodský zistil pochybenia stavebných úradov na základe viacerých podnetov. Jeden sa týkal postupu mesta ako stavebného úradu v územnom konaní o umiestnení stavby bytového domu. Porušil viaceré zákonné povinnosti zo správneho poriadku. V inom podnete podávateľ namietal postup a nečinnosť obce v konaní o dodatočnom povolení stavieb, ako aj otázky vlastníckych vzťahov, vecných bremien a nakladania s majetkom obce. Obec bola nečinná takmer štyri roky po tom, ako nadriadený orgán vyhovel protestu prokurátora a zrušil jej pôvodné rozhodnutie. K aktivite pristúpila až po sťažnosti na UUPV.