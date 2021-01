Kvartálna strata Boeingu vzrástla nad 8 mld. USD

Chicago 27. januára (TASR) - Americká spoločnosť Boeing oznámila za 4. štvrťrok minulého roka stratu viac než 8 miliárd USD. To znamená zhruba osemnásobne vyššiu stratu než za rovnaké obdobie pred rokom. V dôsledku tohto vývoja evidovala spoločnosť celoročnú rekordnú stratu takmer 12 miliárd USD.



Boeing v stredu informoval, že za posledné tri mesiace minulého roka zaznamenal čistú stratu 8,42 miliardy USD (6,93 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 14,65 USD. V poslednom kvartáli predchádzajúceho roka dosiahla strata Boeingu 1,01 miliardy USD alebo 1,79 USD/akcia. Výsledok za posledný štvrťrok viedol k zvýšeniu celoročnej straty na rekordných 11,94 miliardy USD.



Po úprave o mimoriadne položky dosiahla strata Boeingu na akciu 15,25 USD. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka to bolo 2,33 USD/akcia.



Tržby v 4. štvrťroku minulého roka dosiahli 15,3 miliardy USD, čo znamená pokles o 15 %. Pod výsledky sa podpísal pokles dodávok dopravných lietadiel a s tým súvisiacich služieb.



Za vysokou kvartálnou stratou sú však okrem pandémie nového koronavírusu a problémov spojených s lietadlom 737 MAX, ktoré bolo uzemnené od marca 2019 do novembra 2020 v dôsledku dvoch tragických havárií, aj ťažkosti s programom výroby nového širokotrupého lietadla 777X. Spoločnosť uviedla, že práve v súvislosti s týmto programom predstavuje odpis pred zdanením za 4. štvrťrok 6,5 miliardy USD.



Boeing zároveň informoval, že s prvými dodávkami lietadla 777X počíta teraz až koncom roka 2023. To je o rok neskôr, než pôvodne plánoval. Dôvodom sú podľa Boeingu prísnejšie normy pri certifikácii lietadla, čo je čiastočne dôsledok problémov spojených s lietadlom 737 MAX, ako aj pandémia nového koronavírusu. Tá ochromila globálny cestovný ruch a s ním aj dopyt po lietadlách určených na diaľkové lety.



(1 EUR = 1,2143 USD)