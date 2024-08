Kvartálne tržby firmy Apple vzrástli nad 85 mld. USD

San José 2. augusta (TASR) - Tržby americkej spoločnosti Apple sa v 3. štvrťroku súčasného obchodného roka zvýšili na viac než 85 miliárd USD napriek tomu, že tržby z predaja jej kľúčového produktu, telefónov iPhone, klesli. Vykompenzovali to však iPady, pri ktorých sa tržby zvýšili takmer o štvrtinu. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že tržby za 3. kvartál obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahli 85,8 miliardy USD (79,53 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 5 %.



Výsledky výrazne ovplyvnil predaj iPadov po tom, ako firma predstavila nové modely. Tržby z ich predaja vzrástli medziročne o takmer 25 % na 7,16 miliardy USD a prekonali očakávania analytikov. Tí predpokladali tržby z predaja tohto produktu zhruba o 500 miliónov USD nižšie.



iPady tak vykompenzovali vývoj tržieb pri vlajkovom produkte firmy, telefónoch iPhone. Tržby z ich predaja dosiahli za 3. kvartál súčasného obchodného roka 39,3 miliardy USD. Medziročne to znamená pokles zhruba o 1 %, keď výsledky výrazne ovplyvnil vývoj na čínskom trhu. Tam tržby z predaja iPhonov klesli o viac než 6 % na 14,73 miliardy USD. Spoločnosť však prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom tržieb pod 39 miliárd USD.



Čistý zisk spoločnosti dosiahol 21,45 miliardy USD a oproti 3. kvartálu obchodného roka 2022/2023 sa zvýšil približne o 8 %. Zisk po úprave o mimoriadne položky zaznamenal na akciu 1,40 USD a aj v tomto prípade firma prekonala odhady analytikov. Ich prognóza zisku na akciu predstavovala 1,35 USD.



Vzrástol aj prevádzkový zisk, a to o viac než desatinu. Dosiahol 25,35 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom predstavoval približne 23 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0789 USD)