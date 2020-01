Kvartálne tržby francúzskeho výrobcu liehovín Rémy Cointreau klesli

Paríž 24. januára (TASR) - Francúzsky výrobca alkoholických nápojov Rémy Cointreau zaznamenal za 3. kvartál súčasného obchodného roka pokles tržieb o viac než desatinu. Veľkou mierou sa pod to podpísali od leta trvajúce nepokoje v Hongkongu.



Spoločnosť uviedla, že tržby za 3. kvartál obchodného roka 2019/2020, čo znamená od októbra do konca decembra, dosiahli 290,2 milióna eur. To predstavuje pokles porovnateľných tržieb o 11,3 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s poklesom porovnateľných tržieb iba o 6 %.



Dôvodom sú najmä nepokoje v Hongkongu, ktoré v plnej miere prepukli v júni minulého roka. Tie výrazne znížili dopyt po koňaku, pritom tržby z jeho predaja sa na celkových tržbách spoločnosti podieľajú viac než 50 %.



Dôsledky nepokojov v Hongkongu nedokázali vykompenzovať ani lepšie výsledky v pevninskej Číne, kde dopyt po liehovinách zvýšili oslavy Lunárneho nového roka. Ten sa začína v sobotu 25. januára. Ďalší vývoj na trhu však firma nevie odhadnúť, keďže do osláv nového roka v Číne vstúpil koronavírus.



Tržby z predaja koňaku klesli v 3. štvrťroku o 7,6 %. Analytici síce s poklesom počítali, predpokladali však, že dosiahne zhruba 2,6 %.



Za deväť mesiacov roka 2019/2020 dosiahla firma tržby na úrovni 814 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018/2019 klesli o 4,1 %.