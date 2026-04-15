Streda 15. apríl 2026
Kvartálne tržby francúzskeho výrobcu luxusných tovarov Kering klesli

Po vylúčení fluktuácie výmenných kurzov a zmien v podnikaní, tržby skupiny Kering stagnovali.

Paríž 15. apríla (TASR) - Tržby francúzskeho výrobcu luxusných tovarov Kering v prvom kvartáli tohto roka klesli o 6 % na sumu 3,57 miliardy eur, keďže výkon skupiny stále nadol ťahala jej hlavná značka Gucci. Na porovnateľnom základe, čiže po vylúčení fluktuácie výmenných kurzov a zmien v podnikaní, tržby skupiny Kering stagnovali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Tržby módneho domu Gucci sa oslabili o 14 % na úroveň 1,35 miliardy eur. Na porovnateľnom základe sa znížili o 8 %, čo bolo zlepšenie v porovnaní s výkonom v predchádzajúcich štvrťrokoch. „Tržby skupiny sa stabilizovali, čo predstavuje dôležitý prvý krok v našom zotavení a ďalšom postupnom zlepšovaní,“ uviedol v utorok (14. 4.) generálny riaditeľ spoločnosti Kering Luca de Meo.

Tržby skupiny na Blízkom východe za celý prvý kvartál klesli o 11 %, hoci v prvých dvoch mesiacoch roka rástli. Firma Kering však uviedla, že jej maloobchodná sieť na Blízkom východe opäť pracuje po tom, ako jej činnosť narušila vojna USA a Izraela proti Iránu.

Skupina zopakovala, že jej cieľom je v tomto roku obnoviť rast. Vlani sa jej tržby znížili o 13 % na 14,7 miliardy eur.
