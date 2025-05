Kvartálne tržby výrobcu alkoholických nápojov Campari klesli

Rím 9. mája (TASR) - Taliansky výrobca alkoholických nápojov Campari zaznamenal za 1. štvrťrok pokles tržieb aj prevádzkového zisku, pričom výsledky výrazne zaostali za očakávaniami. Jedným z dôvodov je podľa firmy neistota v súvislosti s americkými dovoznými clami. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť, do ktorej portfólia patrí okrem rovnomennej značky aj značka Aperol, uviedla, že čisté tržby na organickej báze klesli medziročne o 4,2 % na 666 miliónov eur. Dôvodom bol aj termín veľkonočných sviatkov, ktorý v tomto roku pripadol na apríl.



Výsledky výrazne zaostali za očakávaniami. Analytici zo spoločnosti Visible Alpha očakávali, že čisté tržby Campari dosiahnu 686 miliónov eur.



Firme výrazne klesli tržby v USA, a to o 11 %. „Americký maloobchod je momentálne veľmi opatrný, čo sa týka výberu nakupovaných tovarov, keďže obchody nevedia, čo sa v najbližšom období udeje,“ povedal pre Reuters šéf Campari Simon Hunt.



Pokles však zaznamenali aj tržby v regióne Európa, Blízky východ a Afrika, a to o 4 %. Výrazne sa znížili najmä na nemeckom trhu, kde tržby Campari klesli o 10 %. Pokles však firma zaznamenala aj na domácom trhu, konkrétne o 3 %.



Upravený prevádzkový zisk spoločnosti dosiahol 136 miliónov eur. V medziročnom porovnaní tak klesol o 17 %.