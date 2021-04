Kvartálne tržby výrobcu oblečenia Levi Strauss klesli

New York 9. apríla (TASR) - Americký výrobca džínsového oblečenia Levi Strauss oznámil za 1. kvartál obchodného roka 2020/2021 pokles zisku aj tržieb, výsledky však prekonali očakávania trhov. Spoločnosť zároveň zlepšila odhad vývoja tržieb za 1. polrok vychádzajúc z rýchleho tempa očkovania proti ochoreniu COVID-19.



Levi Strauss informoval, že za 1. kvartál obchodného roka 2020/2021, ktorý sa skončil 28. februára, dosiahol zisk 143 miliónov USD (120,29 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala firma zisk 153 miliónov USD.



Po úprave o jednorazové položky zaznamenal Levi Strauss upravený zisk na akciu 34 centov pri tržbách na úrovni 1,31 miliardy USD. V prípade tržieb to predstavuje pokles o 13 %, pod čo sa podpísala pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené zatvorené obchody. Výraznejšiemu poklesu tržieb zabránil rast online predaja.



Ako v oblasti upraveného zisku, tak v oblasti tržieb spoločnosť prekonala očakávania trhov. Tie počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 24 centov a tržbami 1,25 miliardy USD.



Spoločnosť zároveň zlepšila odhad tržieb na 1. polrok a predstavila aj prognózu upraveného zisku na akciu, ktorá výrazne prekonáva očakávania trhov. Podľa nových odhadov by tržby mali v 1. polroku vzrásť medziročne o 24 až 25 %, zatiaľ čo v pôvodnom odhade počítala firma s rastom o 18 až 20 %. V prípade upraveného zisku na akciu Levi Strauss očakáva, že dosiahne 41 až 42 centov, zatiaľ čo analytici predpokladajú upravený zisk na úrovni 30 centov za akciu.