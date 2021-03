Kvartálne tržby výrobcu polievok Campbell Soup vzrástli o takmer 6 %

New York 10. marca (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Campbell Soup oznámila za 2. štvrťrok svojho obchodného roka 2020/2021 rast tržieb o takmer 6 %. Prispeli k tomu pokračujúce obmedzenia pre pandémiu nového koronavírusu, v dôsledku ktorých sa Američania naďalej stravujú najmä doma. Výsledky však zaostali za odhadmi analytikov a navyše firma uviedla, že za celý obchodný rok očakáva pokles tržieb.



Campbell Soup, najväčší výrobca polievok na svete, informoval, že zisk za 2. štvrťrok 2020/2021, čo predstavuje obdobie od novembra do konca januára, dosiahol 401 miliónov USD (337,14 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho roka predstavoval 350 miliónov USD.



Upravený zisk, teda bez započítania jednorazových položiek, dosiahol na akciu 84 centov. Spoločnosť tak splnila očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu práve na tejto úrovni.



Tržby sa zvýšili o 5,6 % na 2,28 miliardy USD. V tomto ukazovateli však Campbell Soup mierne zaostal za očakávaniami. Analytici počítali s tržbami na úrovni 2,3 miliardy USD.



Spoločnosť okrem toho oznámila, že za celý rok 2020/2021 očakáva pokles tržieb, keďže zvyšovanie počtu zaočkovaných ľudí bude zvyšovať aj počty zákazníkov v reštauráciách. Campbell Soup predpokladá, že tržby za celý obchodný rok klesnú v rozmedzí od 2,5 do 3,5 %.



(1 EUR = 1,1894 USD)