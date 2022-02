Kvartálne tržby výrobcu tovaru Hermés zaostali za očakávaniami

Paríž 18. februára (TASR) - Francúzsky výrobca luxusného tovaru Hermés zaznamenal v závere minulého roka rast tržieb, tempo rastu sa však výrazne spomalilo a spoločnosť zaostala za očakávaniami trhov. Výsledky do veľkej miery ovplyvnilo rozhodnutie firmy nezvyšovať produkciu v takej miere, v akej si to vyžaduje rozsah dopytu. Vedenie však svoje rozhodnutie meniť nemieni a radšej uprednostňuje dlhšie čakacie lehoty na svoje produkty.



Spoločnosť tak zaostala aj za výsledkami svojich konkurentov. "Hermés je jednou z posledných spoločností v oblasti luxusného tovaru, ktorá zverejnila svoje výsledky, a tie nepotvrdzujú vývoj, aký zaznamenali konkurenti ako LVMH, Kering či Richemont," uviedli vo svojom hodnotení analytici Citi, ktorých citovala agentúra Reuters. To sa odrazilo na vývoji akcií spoločnosti, ktoré po oznámení výsledkov klesli až o 7 %. To bol najvýraznejší pokles od septembra 2016.



Celkové tržby dosiahli vo 4. štvrťroku 2,38 miliardy eur. Medziročne to predstavuje rast o 11 %. Na porovnanie, v 3. kvartáli dosiahol medziročný rast tržieb 31 % a v 2. štvrťroku 127 %. Spoločnosť zaostala aj za odhadmi analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu tržieb na 12 % a počítali s tržbami na úrovni 2,53 miliardy eur.



Výsledky ovplyvnila najmä divízia koženého tovaru, ktorá zahrnuje kabelky Birkin a Kelly a ktorá sa na celkových tržbách podieľa zhruba polovicou. Jej tržby klesli vo 4. kvartáli medziročne o 5,4 %.



Napriek horším výsledkom na záver roka, než sa očakávali, zvládla spoločnosť Hermés pandémiu ochorenia COVID-19 v minulom roku veľmi dobre a za celý rok 2021 oznámila rast tržieb oproti predchádzajúcemu roku o 42 %. Navyše oproti roku 2019, teda spred obdobia pandémie, sa tržby zvýšili o 33 %.



Tržby prekonali úroveň z roku 2019 vo všetkých regiónoch až na domáce Francúzsko. Tento trh doplatil najmä na výpadok bohatých turistov, ktorí vo Francúzsku pred pandémiou vo veľkom nakupovali.