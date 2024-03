Kvartálne tržby Xiaomi vzrástli o viac než desatinu

Peking 19. marca (TASR) - Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi zaznamenal v poslednom štvrťroku minulého roka rast tržieb o viac než desatinu a v prípade upraveného čistého zisku, ktorý sa zvýšil o takmer 240 %, prekonala očakávania trhov. Výsledky spoločnosti podporil rast predaja smartfónov o viac než pätinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť Xiaomi v utorok uviedla, že vo 4. kvartáli dosiahla tržby na úrovni 73,24 miliardy jüanov (9,34 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 10,9 %.



Upravený čistý zisk sa zvýšil o 236,1 % na 4,9 miliardy jüanov a výrazne prekonal očakávania. Analytici predpokladali, že zisk vzrastie na 3,89 miliardy jüanov.



Výsledky podporilo zotavenie na trhu s mobilnými telefónmi po dlhom období útlmu. Xiaomi predala vo 4. štvrťroku minulého roka 40,7 milióna smartfónov, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 23 %. Ako ukázali údaje spoločnosti pre prieskum trhu Canalys, znamená to tretiu pozíciu v rebríčku najväčších predajcov smartfónov na svete a 13-percentný podiel na globálnom trhu v tomto sektore.



V Číne, ktorá je najväčším trhom pre výrobcov mobilných telefónov, predala firma Xiaomi vo 4. štvrťroku 9,5 milióna smartfónov. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 12 %. Aj na tomto trhu tak kontroluje 13-percentný podiel, aj keď čo sa týka rebríčka najväčších predajcov, zaznamenala 5. miesto.



(1 EUR = 7,8402 CNY)