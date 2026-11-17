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Kvartálne výsledky čínskeho online predajcu zaostali za očakávaniami
Sklamanie investorov sa prejavilo v tom, že akcie JD.com kótované na americkej burze v úvodnom utorkovom obchodovaní klesli o 6 %.
Autor TASR
Peking 17. novembra (TASR) - Tržby a upravený zisk čínskeho giganta online obchodu JD.com za tretí štvrťrok nenaplnili očakávania. Tržby sa medziročne zvýšili o 3,5 % na 309,6 miliardy jüanov (42,26 miliardy eur), ale analytici prognózovali 311,48 miliardy CNY. Upravený čistý zisk vzrástol o 43 % na 8,3 miliardy CNY, ale zaostal za odhadom, že bude v sume 8,59 miliardy CNY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Tržby za predaj elektroniky a domácich spotrebičov, najväčšej produktovej kategórie JD.com, dosiahli 127,73 miliardy CNY, čiže prekonali odhad analytikov, ktorí predpovedali, že budú v objeme 127,44 miliardy CNY.
Oživenie je však na užšom základe, ako naznačuje celkový zisk, a investori budú chcieť zistiť, či sa tržby môžu opäť zrýchliť, povedal Vítor Madeira zo spoločnosti Capital.com. Sklamanie investorov sa prejavilo v tom, že akcie JD.com kótované na americkej burze v úvodnom utorkovom obchodovaní klesli o 6 %.
JD.com je jednou z najväčších čínskych skupín podnikajúcich v oblasti elektronického obchodu. Čelí však silnej konkurencii zo strany Alibaby a PDD Holdings.
(1 EUR = 7,3254 CNY)
Tržby za predaj elektroniky a domácich spotrebičov, najväčšej produktovej kategórie JD.com, dosiahli 127,73 miliardy CNY, čiže prekonali odhad analytikov, ktorí predpovedali, že budú v objeme 127,44 miliardy CNY.
Oživenie je však na užšom základe, ako naznačuje celkový zisk, a investori budú chcieť zistiť, či sa tržby môžu opäť zrýchliť, povedal Vítor Madeira zo spoločnosti Capital.com. Sklamanie investorov sa prejavilo v tom, že akcie JD.com kótované na americkej burze v úvodnom utorkovom obchodovaní klesli o 6 %.
JD.com je jednou z najväčších čínskych skupín podnikajúcich v oblasti elektronického obchodu. Čelí však silnej konkurencii zo strany Alibaby a PDD Holdings.
(1 EUR = 7,3254 CNY)