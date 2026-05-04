Kvartálne výsledky koncernu Tyson Foods prekonali očakávania
Autor TASR
Springdale 4. mája (TASR) - Americký potravinársky koncern Tyson Foods výsledkami za január až marec, čiže za svoj účtovný druhý kvartál, prekonal očakávania analytikov. Firma vykázala upravený zisk na akciu v sume 0,87 USD (0,74 eura). Analytici v priemere odhadovali, že bude na úrovni 0,78 USD na akciu. Tržby koncernu boli v objeme 13,65 miliardy USD, čiže oproti rovnakému obdobiu minulého účtovného roka stúpli o 4,4 %. Analytici prognózovali, že tržby budú len v objeme 13,61 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy webu Yahoo Finance, ktorý cituje portál investing.com.
Motorom výkonu firmy Tyson Foods v jej druhom štvrťroku boli divízie produkcie kuracieho mäsa a hotových potravín. Upravený prevádzkový zisk segmentu kuracieho mäsa dosiahol úroveň 523 miliónov USD a upravený prevádzkový zisk segmentu hotových potravín bol v sume 352 miliónov USD. Segment hovädzieho mäsa však vykázal upravenú prevádzkovú stratu v objeme 202 miliónov USD. „V druhom štvrťroku sme dosiahli silné výsledky,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Tyson Foods Donnie King.
Za celý svoj účtovný rok 2026 Tyson Foods očakáva upravený prevádzkový zisk v pásme 2,2 až 2,4 miliardy USD pri raste tržieb o 2 % až 4 %. Firma odhaduje, že segment kuracieho mäsa vygeneruje upravený prevádzkový zisk v rozmedzí 1,9 až 2,05 miliardy USD a segment hotových potravín v pásme 1,25 až 1,35 miliardy USD. V segmente hovädzieho mäsa však predpokladá upravenú prevádzkovú stratu 350 až 500 miliónov USD.
(1 EUR = 1,1702 USD)
