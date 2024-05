Kvartálny čistý zisk koncernu ArcelorMittal klesol o takmer 15 %

Luxemburg 2. mája (TASR) - Oceliarsky koncern ArcelorMittal oznámil za 1. štvrťrok pokles čistého zisku o takmer 15 %, v prípade zisku EBITDA však spoločnosť prekonala očakávania trhov. Druhý najväčší producent ocele na svete zároveň odhaduje, že celosvetový dopyt po oceli mimo Číny vzrastie tento rok minimálne o 3 %. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



ArcelorMittal vo štvrtok uviedol, že v 1. kvartáli tohto roka zaznamenal čistý zisk 938 miliónov USD (875,16 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 14,7 %. Tržby dosiahli 16,28 miliardy USD a v medziročnom porovnaní klesli o 12 %.



Klesol aj zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA), konkrétne z 2,14 miliardy USD pred rokom na 1,96 miliardy USD. V tomto ukazovateli však ArcelorMittal prekonal očakávania. Ekonómovia predpokladali, že EBITDA klesne až na 1,81 miliardy USD.



Produkcia ocele dosiahla 14,4 milióna ton a export predstavoval 13,5 milióna ton. Čo sa týka produkcie železnej rudy, tá dosiahla 10,2 milióna ton. Vo všetkých troch prípadoch to znamená medziročný pokles.



Spoločnosť však zopakovala, že v tomto roku by celosvetový dopyt po oceli mimo Číny mal vzrásť o 3 až 4 %. Svetové združenie ocele (WSA) minulý mesiac zverejnilo vlastnú prognózu, v rámci ktorej uviedlo, že tento rok očakáva rast celosvetového dopytu po oceli o 1,7 %, keďže dopyt v Číne pokračuje v poklese. Vzrásť by mal aj dopyt v Európe, tempo rastu však WSA očakáva veľmi mierne.



(1 EUR = 1,0718 USD)