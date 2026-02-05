< sekcia Ekonomika
Kvartálny čistý zisk koncernu Shell vzrástol
V prípade upraveného čistého zisku, ako aj prevádzkového zisku EBITDA však boli výsledky horšie.
Autor TASR
Londýn 5. februára (TASR) - Ropný koncern Shell oznámil za 4. štvrťrok minulého roka výrazný rast čistého zisku, napriek poklesu tržieb. V prípade upraveného čistého zisku, ako aj prevádzkového zisku EBITDA však boli výsledky horšie. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk Shellu, najväčšieho obchodníka so skvapalneným zemným plynom (LNG) na svete, dosiahol vo 4. štvrťroku 4,13 miliardy USD (3,49 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 71 centov. V rovnakom období predchádzajúceho roka dosiahol čistý zisk spoločnosti 928 miliónov USD (15 centov/akcia). Rast zaznamenal aj zisk pred zdanením. Spoločnosť ho vykázala na úrovni 6,90 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 64 %.
Zisk upravený o jednorazové položky, ktorý je analytikmi sledovaný vo väčšej miere, však zaznamenal pokles. Dosiahol 3,26 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 3,66 miliardy USD. Firma tak zároveň zaostala za očakávaniami, keďže analytici počítali s upraveným ziskom na úrovni 3,50 miliardy USD.
Nepriaznivo sa vyvíjal aj zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), ktorý klesol medziročne o viac než desatinu. Dosiahol 12,8 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 14,28 miliardy USD.
Klesli aj celkové tržby spoločnosti, aj keď rozsah poklesu nebol výrazný. Vo 4. kvartáli roka 2024 predstavovali 66,81 miliardy USD, v poslednom štvrťroku minulého roka to bolo 66,73 miliardy USD.
Shell okrem toho oznámil, že bude pokračovať v procese spätného odkúpenia akcií. Plánuje spätne odkúpiť akcie za 3,5 miliardy USD, čo je už 17. kvartál po sebe, ako spoločnosť realizuje program spätného odkúpenia akcií v objeme minimálne troch miliárd USD.
(1 EUR = 1,182 USD)
