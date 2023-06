Kvartálny zisk siete obchodných domov Macy´s klesol takmer o polovicu

New York 1. júna (TASR) - Americká sieť obchodných domov Macy´s oznámila za 1. kvartál súčasného obchodného roka pokles zisku takmer o polovicu, keď jej výsledky ovplyvnila inflácia a klesajúci dopyt po prémiových tovaroch. Napriek výraznému poklesu zisku výsledky prekonali očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk Macy´s za 1. štvrťrok 2023/2024, čo predstavuje obdobie od februára do konca apríla, dosiahol 155 miliónov USD (145,09 milióna eur). V rovnakom období spred roka vykázala spoločnosť zisk na úrovni približne 286 miliónov USD.



Viac sledovaný zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 157 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 56 centov. V tomto prípade tak spoločnosť prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 45 centov.



Tržby spoločnosť vykázala na úrovni 4,98 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o takmer 7 %.



Dôvodom je pokles dopytu zákazníkov po prémiových produktoch a vyššia ponuka zľavnených výrobkov. Macy´s okrem toho oznámila, že v zľavách bude musieť pokračovať aj v 2. kvartáli, aby zredukovala zásoby z jarného a skorého letného obdobia, keďže výdavky zákazníkov naďalej klesajú.



Firma zároveň zhoršila odhad na celý obchodný rok 2023/2024 v oblasti tržieb aj upraveného zisku. Pôvodne očakávala, že za celý rok dosiahne tržby v rozmedzí od 23,7 miliardy do 24,2 miliardy USD, teraz počíta s tým, že to bude od 22,8 miliardy do 23,2 miliardy USD. V prípade upraveného zisku na akciu zhoršila prognózu z pôvodného rozsahu 3,67 až 4,11 USD na 2,70 až 3,20 USD.



(1 EUR = 1,0683 USD)