Kvartálny zisk banky Intesa Sanpaolo prudko vzrástol

Miláno 3. novembra (TASR) - Najväčšia talianska banka Intesa Sanpaolo zlepšila odhad vývoja zisku za celý rok 2023. Urobila tak po tom, ako za 3. kvartál zaznamenala prudký rast čistého zisku, pričom výsledky prekonali očakávania trhov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Banka v piatok uviedla, že za 3. štvrťrok zaznamenala čistý zisk 1,90 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 957 miliónov eur. Prekonala tak očakávania, keďže analytici počítali so ziskom na úrovni 1,77 miliardy eur.



V reakcii na kvartálne výsledky Intesa oznámila, že teraz očakáva za celý rok čistý zisk nad 7,5 miliardy eur. V pôvodnej prognóze uvádzala za rok 2023 zisk nad 7 miliárd eur.



Banka vychádza z očakávaných tohtoročných čistých úrokových výnosov (NII) výrazne nad 14 miliárd eur, pričom s ďalším rastom NII počíta v rokoch 2024 a 2025. Pôvodne počítala s NII, čo je rozdiel medzi príjmami bánk z úverov a tým, čo vyplatia pri vkladoch, nad 13,5 miliardy eur.



Za 3. kvartál dosiahla Intesa Sanpaolo NII na úrovni 3,81 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 60 %.