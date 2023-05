Kvartálny zisk farmaceutického koncernu Pfizer klesol o takmer 30 %

New York 2. mája (TASR) - Americký farmaceutický koncern Pfizer zaznamenal v 1. štvrťroku tohto roka pokles zisku o takmer 30 %, pod čo sa podpísal prepad tržieb v zhruba rovnakom rozsahu. Výsledky napriek tomu prekonali očakávania trhov, keď pokles dopytu po liekoch na ochorenie COVID-19 čiastočne zmiernili niektoré nové produkty. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Pfizer v utorok oznámil, že čistý zisk za 1. kvartál dosiahol 5,54 miliardy USD (5,05 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 97 centov. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 29,5 %. Tržby klesli o 28,8 % na 18,28 miliardy USD.



Spoločnosť však prekonala očakávania analytikov, ktorí sledujú najmä zisk upravený o mimoriadne položky. Ten dosiahol 7,04 miliardy USD alebo 1,23 USD/akcia. Analytici počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 98 centov.



Výsledky, ktoré ovplyvnil najmä klesajúci dopyt po výrobkoch firmy proti ochoreniu COVID-19, čiastočne podporili produkty získané v nedávnych akvizíciách a vakcíny proti pneumokokovým ochoreniam. Firma zároveň potvrdila pôvodný odhad vývoja zisku na tento rok. Naďalej tak očakáva, že upravený zisk na akciu dosiahne v tomto roku od 3,25 do 3,45 USD.



(1 EUR = 1,0981 USD)