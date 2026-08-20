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Kvartálny zisk firmy Alibaba pre vysoké investície klesol o 75 %
Kvartálne príjmy firmy vzrástli o 9 % na takmer 269 miliárd CNY, pričom príjmy z cloudových a výpočtových služieb umelej inteligencie vzrástli o 45 % na 48,4 miliardy CNY.
Autor TASR
Hongkong 20. augusta (TASR) - Zisk čínskeho technologického giganta Alibaba za tri mesiace do záveru júna klesol o 75 %, keďže investoval značné prostriedky do infraštruktúry umelej inteligencie. Kvartálne príjmy firmy za služby súvisiace s umelou inteligenciou však vzrástli o takmer polovicu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Spoločnosť, ktorá začínala v oblasti online maloobchodu, ale čoraz viac sa zameriava na technológie umelej inteligencie, uviedla, že jej zisk za obdobie apríla až júna klesol na 10,5 miliardy jüanov (1,34 miliardy eur) zo 43,1 miliardy CNY v rovnakom štvrťroku minulého roka.
Kvartálne príjmy firmy vzrástli o 9 % na takmer 269 miliárd CNY, pričom príjmy z cloudových a výpočtových služieb umelej inteligencie vzrástli o 45 % na 48,4 miliardy CNY. Kapitálové výdavky spoločnosti Alibaba vrátane investícií do infraštruktúry umelej inteligencie však za apríl až jún vzrástli o 75 % na 67,7 miliardy CNY.
„Rast našich tržieb v oblasti umelej inteligencie a cloudu sa v nasledujúcich štvrťrokoch opäť zrýchli spolu s pokračujúcim zlepšovaním ziskovosti,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Eddie Wu.
(1 EUR = 7,8538 CNY)
Spoločnosť, ktorá začínala v oblasti online maloobchodu, ale čoraz viac sa zameriava na technológie umelej inteligencie, uviedla, že jej zisk za obdobie apríla až júna klesol na 10,5 miliardy jüanov (1,34 miliardy eur) zo 43,1 miliardy CNY v rovnakom štvrťroku minulého roka.
Kvartálne príjmy firmy vzrástli o 9 % na takmer 269 miliárd CNY, pričom príjmy z cloudových a výpočtových služieb umelej inteligencie vzrástli o 45 % na 48,4 miliardy CNY. Kapitálové výdavky spoločnosti Alibaba vrátane investícií do infraštruktúry umelej inteligencie však za apríl až jún vzrástli o 75 % na 67,7 miliardy CNY.
„Rast našich tržieb v oblasti umelej inteligencie a cloudu sa v nasledujúcich štvrťrokoch opäť zrýchli spolu s pokračujúcim zlepšovaním ziskovosti,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Eddie Wu.
(1 EUR = 7,8538 CNY)