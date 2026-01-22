< sekcia Ekonomika
Kvartálny zisk firmy Procter & Gamble prekonal očakávania
Príjmy boli nižšie, ako sa očakávalo.
Autor TASR
Cincinnati 22. januára (TASR) - Americký výrobca spotrebných tovarov Procter & Gamble za október až december, čiže za svoj účtovný druhý kvartál, vykázal zmiešané výsledky. Objemom zisku prekonal odhad analytikov, ale jeho príjmy boli nižšie, ako sa očakávalo. Dôvodom bol klesajúci dopyt po jeho žiletkách Gillette a plienkach Pampers. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Firma sídliaca v Cincinnati vo štvrtok uviedla, že za tri mesiace do konca minulého roka dosiahla čistý zisk 4,32 miliardy USD (3,68 miliardy eur). Upravený zisk po vylúčení jednorazových položiek, napríklad reštrukturalizačných nákladov, bol v sume 1,88 USD na akciu. Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť LSEG, v priemere predpovedali, že upravený zisk bude nižší, a to na úrovni 1,86 USD na akciu.
Kvartálne čisté tržby firmy Procter & Gamble sa v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom zvýšili o 1 % na 22,21 miliardy USD. Analytici však predpovedali, že budú silnejšie a dosiahnu úroveň 22,28 miliardy USD.
„Veríme naším plánom na dosiahnutie lepších výsledkov v druhej polovici účtovného roka," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Shailesh Jejurikar.
(1 EUR = 1,1728 USD)
