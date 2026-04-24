< sekcia Ekonomika
Kvartálny zisk firmy Procter & Gamble stúpol napriek rastu cien ropy
Autor TASR
New York 24. apríla (TASR) - Americký výrobca spotrebných tovarov Procter & Gamble (P&G) dosiahol za január až marec, čiže za svoj účtovný tretí kvartál, rast zisku, keďže odolal tlaku zo strany prudko rastúcich cien ropy. Spoločnosť za štvrťrok končiaci sa 31. marca vykázala zisk 3,9 miliardy USD (3,33 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bolo posilnenie o 4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Tržby firmy sa zvýšili o 7 % na 21,2 miliardy USD, pričom ich rast dosiahlo všetkých päť produktových divízií. Finančný riaditeľ spoločnosti Procter & Gamble Andre Schulten uviedol, že výsledky ukazujú silu podnikania firmy.
Spoločnosť P&G potvrdila svoju prognózu celoročných výsledkov. Očakáva však, že zisk na akciu „sa bude pohybovať na dolnej hranici odhadovaného pásma“. Schulten uviedol, že spoločnosť zatiaľ neodhaduje zisk za fiškálny rok 2027, ktorý sa začne 1. júla.
(1 EUR = 1,1712 USD)
