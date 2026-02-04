< sekcia Ekonomika
Kvartálny zisk francúzskej banky Crédit Agricole klesol o takmer 40 %
Čistý zisk Crédit Agricole dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 1,025 miliardy eur.
Autor TASR
Paríž 4. februára (TASR) - Francúzska banka Crédit Agricole zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého roka pokles zisku o takmer 40 %. Výrazne sa pod to podpísalo zvýšenie podielu v talianskej banke Banco BPM. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.
Čistý zisk Crédit Agricole dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 1,025 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 39,35 %. Výsledky banky ovplyvnilo jej zvýšenie podielu v talianskej Banco BPM nad 20 %, čo viedlo k zmene v rámci účtovníctva a jednorazovému vplyvu na zisk na úrovni 607 miliónov eur.
Napriek tomu sú výsledky lepšie, než sa očakávalo. Analytici oslovení v prieskume firmy Visible Alpha predpokladali, že zisk Crédit Agricole klesne na približne 898 miliónov eur.
Klesli aj tržby, na rozdiel od vývoja čistého zisku však iba miernym tempom. Tržby francúzskej banky dosiahli vo 4. kvartáli minulého roka 6,97 miliardy eur, čo medziročne predstavuje pokles o 1,8 %.
Čistý zisk Crédit Agricole dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 1,025 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 39,35 %. Výsledky banky ovplyvnilo jej zvýšenie podielu v talianskej Banco BPM nad 20 %, čo viedlo k zmene v rámci účtovníctva a jednorazovému vplyvu na zisk na úrovni 607 miliónov eur.
Napriek tomu sú výsledky lepšie, než sa očakávalo. Analytici oslovení v prieskume firmy Visible Alpha predpokladali, že zisk Crédit Agricole klesne na približne 898 miliónov eur.
Klesli aj tržby, na rozdiel od vývoja čistého zisku však iba miernym tempom. Tržby francúzskej banky dosiahli vo 4. kvartáli minulého roka 6,97 miliardy eur, čo medziročne predstavuje pokles o 1,8 %.