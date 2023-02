Kvartálny zisk kaviarenskej siete Starbucks vzrástol

Seattle 4. februára (TASR) - Zisk americkej siete kaviarní Starbucks sa za 1. kvartál súčasného obchodného roka zvýšil o takmer 5 %, v prípade upraveného zisku však zaostal za očakávaniami, keď výsledky spoločnosti nepriaznivo ovplyvnili straty na kľúčovom čínskom trhu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Kaviarenský gigant tento týždeň uviedol, že za 1. štvrťrok obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, dosiahol jeho zisk 855,2 milióna USD (781,93 milióna eur). Na akciu to znamená 0,74 USD. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala firma zisk 815,9 milióna USD (0,69 USD/akcia).



Bez započítania mimoriadnych položiek vykázal Starbucks zisk na akciu na úrovni 0,75 USD. Kaviarenský reťazec tak mierne zaostal za očakávaniami, keď analytici počítali s upraveným ziskom na úrovni 0,77 USD/akcia.



Tržby vzrástli o 8,2 % na 8,71 miliardy USD. Porovnateľné tržby, teda z prevádzok otvorených viac než rok, zaznamenali rast zhruba o 5 %, pričom analytici očakávali ich zvýšenie o 6,75 %. Do veľkej miery to ovplyvnil vývoj na čínskom trhu. Tam porovnateľné tržby kaviarenského reťazca klesli o 29 %, čo tieto tržby spoločnosti Starbucks zo zahraničných trhov stiahlo o 13 %.



Výsledky na čínskom trhu prekvapili samotnú firmu, ktorá očakávala podstatne lepší vývoj potom, ako čínska vláda začiatkom decembra minulého roka ukončila prísne protipandemické opatrenia. Číňania sa však do prevádzok reťazca začali vracať iba veľmi opatrne, keďže v krajine sa opäť rozšíril COVID-19. Ako Starbucks uviedol pri zverejnení výsledkov, momentálne je ťažké odhadnúť, kedy sa čínsky trh v plnej miere zotaví.



Straty v Číne však vykompenzovala Severná Amerika. Na tomto trhu sa tržby reťazca zvýšili v 1. kvartáli 2022/2023 o 10 %.



(1 EUR = 1,0937 USD)