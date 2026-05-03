Kvartálny zisk konglomerátu Berkshire Hathaway vzrástol o 18 %
Autor TASR
Omaha 3. mája (TASR) - Čistý zisk amerického priemyselného a investičného konglomerátu Berkshire Hathaway sa v prvom kvartáli medziročne viac ako zdvojnásobil na 10,1 miliardy USD (8,63 miliardy eur) zo sumy 4,6 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo Finance a agentúry AP.
Prevádzkový zisk spoločnosti sa počas januára až marca zvýšil o 18 % na úroveň 11,35 miliardy USD z úrovne 9,6 miliardy USD, na ktorej bol v rovnakom období pred rokom, uviedla spoločnosť v sobotu (2. 5.). Zakladateľ konglomerátu Warren Buffett dlhodobo nabádal na to, aby sa väčšia pozornosť venovala prevádzkovému zisku, ktorý nezahŕňa investície. To podľa neho lepšie signalizuje, ako sa firmám konglomerátu darí.
Finančná hotovosť Berkshire Hathaway k záveru prvého štvrťroka vzrástla na rekordných 397,4 miliardy USD, hoci nový generálny riaditeľ Greg Abel nič nezmenil na dlhodobej averzii konglomerátu voči bitcoinu. Abel sa funkcie šéfa Berkshire Hathaway ujal začiatkom tohto roka, pričom tí investori, ktorí vkladajú zdroje do kryptomien, dúfali, že jeho prístup voči digitálnym menám bude zhovievavejší.
(1 EUR = 1,1702 USD)
