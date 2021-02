Kvartálny zisk predajcu obuvi Foot Locker klesol takmer o desatinu

New York 28. februára (TASR) - Americký predajca športovej obuvi Foot Locker oznámil za 4. kvartál pokles zisku takmer o desatinu, keď do výsledkov spoločnosti zasiahla pandémia nového koronavírusu. Napriek poklesu zisku však spoločnosť prekonala očakávania trhov.



Firma koncom týždňa uviedla, že za 4. štvrťrok minulého roka dosiahla čistý zisk 123 miliónov USD (101,48 milióna eur), čo na akciu predstavuje 1,17 USD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená pokles o 8,2 %.



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol upravený zisk na akciu 1,55 USD. Pred rokom predstavoval 1,63 USD/akcia. Výsledky tak prekonali očakávania, keďže analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom upraveného zisku na 1,35 USD/akcia.



Tržby Foot Locker klesli medziročne o 1,4 % na 2,19 miliardy USD. V prípade ostrejšie sledovaných porovnateľných tržieb však pokles dosiahol 2,7 %. Navyše výsledky v tejto oblasti zaostali za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali kvartálne tržby na úrovni 2,29 miliardy USD.



(1 EUR = 1,2121 USD)