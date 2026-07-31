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Kvartálny zisk spoločnosti Chevron stúpol najvyššie za šesť rokov
Chevron dosiahol upravený zisk v sume 12 miliárd USD (10,46 miliardy eur) čiže 6,06 USD na akciu.
Autor TASR
Houston 31. júla (TASR) - Americký ropný koncern Chevron svojim ziskom za druhý štvrťrok prekonal odhady analytikov. Firma v piatok vykázala najvyšší kvartálny zisk za najmenej šesť rokov, keďže vojna USA a Izraela proti Iránu narušila dodávky energií na svetové trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Chevron dosiahol upravený zisk v sume 12 miliárd USD (10,46 miliardy eur) čiže 6,06 USD na akciu. Analytici oslovení v prieskume spoločnosti LSEG v priemere očakávali, že bude na úrovni 5,56 USD na akciu.
„Uprostred všetkej geopolitickej neistoty a volatility na trhu naďalej spoľahlivo dodávame energiu, ktorú svet potrebuje,“ uviedla finančná riaditeľka Chevronu Eimear Bonnerová. Druhý najväčší americký ropný gigant ťaží na Blízkom východe menej ropy ako jeho konkurenti, čo mu umožňuje profitovať z vyšších cien ropy bez veľkých prerušení produkcie.
Zisk divízie ťažby medziročne stúpol o 200 % na 8,2 miliardy USD. Zisk divízie spracovania ropy vzrástol na najvyššiu úroveň od začiatku desaťročia, a to na 4,9 miliardy USD. Nízke zásoby palív na celom svete pre konflikt na Blízkom východe totiž zvýšili rafinérske marže na rekordné úrovne.
(1 EUR = 1,1476 USD)
Chevron dosiahol upravený zisk v sume 12 miliárd USD (10,46 miliardy eur) čiže 6,06 USD na akciu. Analytici oslovení v prieskume spoločnosti LSEG v priemere očakávali, že bude na úrovni 5,56 USD na akciu.
„Uprostred všetkej geopolitickej neistoty a volatility na trhu naďalej spoľahlivo dodávame energiu, ktorú svet potrebuje,“ uviedla finančná riaditeľka Chevronu Eimear Bonnerová. Druhý najväčší americký ropný gigant ťaží na Blízkom východe menej ropy ako jeho konkurenti, čo mu umožňuje profitovať z vyšších cien ropy bez veľkých prerušení produkcie.
Zisk divízie ťažby medziročne stúpol o 200 % na 8,2 miliardy USD. Zisk divízie spracovania ropy vzrástol na najvyššiu úroveň od začiatku desaťročia, a to na 4,9 miliardy USD. Nízke zásoby palív na celom svete pre konflikt na Blízkom východe totiž zvýšili rafinérske marže na rekordné úrovne.
(1 EUR = 1,1476 USD)