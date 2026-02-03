< sekcia Ekonomika
Kvartálny zisk spoločnosti Nintendo sa zvýšil o 23 %
Firma za tri mesiace do záveru decembra vykázala prevádzkový zisk v sume 155 miliárd jenov (844 miliónov eur) a predpokladá, že jej celoročný zisk bude v objeme 370 miliárd jenov.
Autor TASR
Tokio 3. februára (TASR) - Zisk japonského výrobcu videohier Nintendo za uplynulý kvartál stúpol o 23 % vďaka robustnému predaju jeho konzoly Switch 2. Spoločnosť pritom uviedla, že prudký rast cien pamäťových čipov nemá v jej terajšom účtovnom roku zásadný vplyv na zisk. Firma zároveň potvrdila svoju prognózu celoročného zisku aj predikciu, že predaj konzoly Switch 2 dosiahne 19 miliónov kusov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma za tri mesiace do záveru decembra vykázala prevádzkový zisk v sume 155 miliárd jenov (844 miliónov eur) a predpokladá, že jej celoročný zisk bude v objeme 370 miliárd jenov. Bol by to oproti predchádzajúcemu účtovnému roku rast o takmer tretinu.
„Napriek nedostatku exkluzívnych trhákov sa Switch 2 počas sviatkov predával ako teplé rožky,“ povedal zakladateľ konzultačnej spoločnosti Kantan Games Serkan Toto. Spoločnosť Nintendo Switch 2 na trh uviedla v polovici roka 2025 a investori diskutujú o tom, či silný predaj vydrží. Výrobcovia elektronického hardvéru teraz zápasia s rýchlorastúcimi cenami pamäťových čipov pre zväčšujúce sa investície do umelej inteligencie. Šéf spoločnosti Nintendo Šuntaró Furukawa však na brífingu o hospodárskych výsledkoch uviedol, že rast týchto cien nebude mať významný vplyv na výsledky firmy v terajšom účtovnom roku, ale ak bude pretrvávať dlhodobo, mohol by ziskovosť zhoršiť.
(1 EUR = 183,59 JPY)
