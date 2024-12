Kvartálny zisk výrobcu polievok Campbell Soup prekonal očakávania

Camden 4. decembra (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Campbell Soup oznámila za 1. kvartál súčasného obchodného roka pokles zisku, výsledky však prekonali očakávania trhov. Údaje spoločnosti zverejnili RTTNews a Zacks Equity Research.



Najväčší výrobca polievok na svete uviedol, že za 1. štvrťrok obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od augusta do konca októbra, dosiahol čistý zisk 218 miliónov USD (207,38 milióna eur). Na akciu to znamená 72 centov. Pred rokom zaznamenala spoločnosť zisk 234 miliónov USD (78 centov/akcia).



Zisk upravený o mimoriadne položky, čo je pozornejšie sledovaný ukazovateľ než čistý zisk, dosiahol 267 miliónov USD (89 centov/akcia). Firma Campbell Soup tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 87 centov/akcia. V medziročnom porovnaní tento zisk klesol, keď za 1. kvartál obchodného roka 2023/2024 vykázal na akciu 91 centov.



Tržby zaznamenala spoločnosť na úrovni 2,77 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 10,1 %, na druhej strane však v tomto ukazovateli firma mierne zaostala za očakávaniami.



(1 EUR = 1,0512 USD)