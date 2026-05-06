Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Ekonomika

Kvartálny zisk výrobcu nákladných áut Daimler Truck klesol o 80 %

.
Na archívnej snímke zo 14. marca 2025 logo nemeckého výrobcu nákladných áut Daimler Truck sa anchádza pred sídlom spoločnosti v nemeckom Leinfelden-Echterdingene. Foto: TASR/DPA

V prvom štvrťroku tohto roka automobilka predala 68.849 nákladných vozidiel a autobusov, čo bol medziročný pokles o 9 %.

Autor TASR
Berlín 6. mája (TASR) - Zisk nemeckého výrobcu nákladných áut a autobusov Daimler Truck sa v prvom štvrťroku znížil o 80 %. Jeho výsledky ovplyvnil slabší výkon v Severnej Amerike. Firma v stredu uviedla, že za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla čistý zisk 149 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka bol v sume 749 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V prvom štvrťroku tohto roka automobilka predala 68.849 nákladných vozidiel a autobusov, čo bol medziročný pokles o 9 %. Tržby spoločnosti Daimler Truck počas januára až marca klesli o 13 % na 9,98 miliardy eur a prevádzkový zisk (EBIT) sa oslabil o 71 % na 292 miliónov eur. Firma však poukázala na pozitívny vývoj objednávok, ktoré sa v prvom kvartáli medziročne zvýšili o 50 %. V Spojených štátoch sa objednávky zotavili ešte výraznejšie. „Sme v dobrej pozícii na ďalšie zlepšovanie v priebehu roka, a to aj napriek náročnému prvému štvrťroku,“ povedala generálna riaditeľka spoločnosti Daimler Truck Karin Radströmová.

S cieľom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť firma v minulom roku odštartovala program znižovania nákladov. Náklady v Európe chce do roku 2030 zredukovať o viac ako 1 miliardu eur. V Nemecku predpokladá zrušenie približne 5000 pracovných miest, pričom sa to bude týkať najmä značky nákladných vozidiel Mercedes-Benz. Znižovanie nákladov plánuje aj v Severnej Amerike.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici