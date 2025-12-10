< sekcia Ekonomika
Kvartálny zisk výrobcu polievok Campbell Soup klesol o vyše desatinu
Autor TASR
Camden 10. decembra (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Campbell Soup oznámila za 1. kvartál súčasného obchodného roka pokles čistého zisku o viac než desatinu, pod čo sa podpísali slabšie tržby. V prípade upraveného zisku však firma prekonala očakávania. Informoval o tom portál RTTNews.
Čistý zisk najväčšieho výrobcu polievok na svete dosiahol za tri mesiace do konca októbra 194 miliónov USD (166,71 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje pokles o 11 %.
Klesol aj zisk upravený o mimoriadne položky, na druhej strane, výsledky prekonali očakávania. Upravený zisk klesol z 267 miliónov, teda 89 centov na akciu, na 230 miliónov USD, čo znamená 77 centov na akciu. Analytici však počítali s poklesom až na 73 centov/akcia.
Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) zaznamenal pokles o 11 % na 383 miliónov USD a čisté tržby klesli o 3,4 % na 2,68 miliardy USD. Aj v prípade tržieb výsledky prekonali očakávania, keďže analytici počítali s poklesom čistých tržieb na 2,66 miliardy USD. Na organickej báze sa čisté tržby znížili v 1. kvartáli 2025/2026 o 1 %.
Na celý obchodný rok 2025/2026 Campbell Soup naďalej očakáva upravený zisk na akciu na úrovni od 2,40 do 2,55 USD. V porovnaní s minulým rokom to predstavuje pokles o 12 % až 18 %. Upravený EBIT by mal klesnúť o 9 % až 11 %. Aj to znamená potvrdenie predbežného odhadu.
